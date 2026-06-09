Дрозденко: ситуация с топливом в Ленобласти находится на контроле

Губернатор Дрозденко рассказал о ситуации с топливом в Ленобласти Дрозденко: ситуация с топливом в Ленобласти находится на контроле

Москва9 июн Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом на территории региона.

Оперативное совещание с представителями сетевых компаний было собрано после появления в соцсетях единичных сообщений о трудностях с приобретением бензина и дизельного топлива в ряде районов Ленинградской области.

Как следует из заявления главы региона, опубликованного в мессенджере MAX, в настоящее время проблем с отгрузкой топлива у крупных поставщиков, обеспечивающих 90% потребителей в Ленобласти, нет.

Поставки идут по графикам, дефицита нет… Перебоев с заправкой общественного транспорта не зафиксировано, маршруты работают по графику говорится в сообщении

При этом Дрозденко отметил, что точечные проблемы возникают в местах, где есть высокая концентрация тяжелого транспорта, в том числе в Кингисеппском районе и Усть-Луге. Кроме того, сложности могут возникнуть у владельцев частных автозаправочных станций.

Частники на биржевых скачках стоимости бензина "сдуваются" первыми и нередко выбирают тактику "закрыться и переждать" подчеркнул губернатор

С этими факторами связаны отдельные сигналы от жителей, которые, как заявил Дрозденко, не носят системный характер и не определяют общую ситуацию.

Также влияние могут оказывать действия владельцев автотранспортных парков, опасающихся "вымышленного дефицита" и совершающих закупки топлива впрок, что создает нагрузку на АЗС.

Руководитель субъекта сообщил, что поручил главам администрации отслеживать обстановку на местах. Ситуация находится на контроле, заверил он.