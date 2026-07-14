В Ленинградской области чиновникам установили лимит на топливо Для экономии топлива в Ленобласти установили лимит для чиновников

Москва14 июл Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Об этом он сообщил в мессенджере МАХ.

Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видео-связь никто не отменял. Лишних поездок не будет. говорится в сообщении

Аналогичные ограничения введут для руководителей органов местного самоуправления.

Также Александр Дрозденко сообщил, что жители могут в счет лимита, установленного на каждой конкретной АЗС, заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники — бензопил, газонокосилок, всего, что нужно для содержания участков. Важным условием отпуска бензина от назвал использование только ГОСТовских канистр, предназначенных для хранения ГСМ.