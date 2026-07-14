Москва14 июлВести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Об этом он сообщил в мессенджере МАХ.
Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видео-связь никто не отменял. Лишних поездок не будет.говорится в сообщении
Аналогичные ограничения введут для руководителей органов местного самоуправления.
Также Александр Дрозденко сообщил, что жители могут в счет лимита, установленного на каждой конкретной АЗС, заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники — бензопил, газонокосилок, всего, что нужно для содержания участков. Важным условием отпуска бензина от назвал использование только ГОСТовских канистр, предназначенных для хранения ГСМ.