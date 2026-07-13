Москва13 июл Вести.В Ленинградской области физическим лицам теперь разрешено заправлять канистры на 10 литров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ленинградской области Никиту Донцова.

Условием для этого является использование канистр, предназначенных для хранения ГСМ и соответствующих ГОСТу.

Базовый лимит – 10 литров на одну канистру, повышенный лимит – отдельные торговые сети в инициативном порядке готовы заливать до 20 литров сказано в заявлении

Заправка канистр стала возможна после соответствующего обращения губернатора области Александра Дрозденко к нефтяным компаниям.

Такие объемы стали продавать для тех жителей Ленобласти, которым топливо требуется для заправки садовой техники.