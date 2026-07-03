В Иркутской области ввели новые правила продажи топлива Новые меры поддержки - в Иркутской области разрешили заправку бензина в канистры

Москва3 июл Вести.В Иркутской области внесены изменения в режим функционирования повышенной готовности в условиях дефицита топлива. В частности некоторым категориям граждан разрешено отпускать топливо в канистры. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Жители отдаленных территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, смогут заливать бензин в канистры. Это же правило будет распространятся и на предприятия, которые не могут пригнать технику на заправки говорится в сообщении

Заправиться вне очереди смогут компании, которые перевозят пассажиров, вывозят твердые коммунальные отходы, оказывают ритуальные услуги, ведут инкассацию. Для этого потребуются документы от органов местного самоуправления. Такое же право есть и у инвалидов, которые могут заправляться без очереди, предъявив необходимые документы на АЗС.

Кроме того, министерству цифрового развития и связи Иркутской области поручено проработать возможность выдачи QR-кодов покупателям, которые позволят систематизировать процесс отпуска топлива.