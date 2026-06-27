Москва27 июн Вести.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о мерах борьбы с многокилометровыми очередями на автозаправках.

Он сообщил, что ожидает снижения ажиотажа, связанного с недостаточной отгрузкой топлива на АЗС региона, в течение 10–14 дней. В настоящее время ведутся переговоры с профильными федеральными ведомствами, Правительством Российской Федерации, Советом Федерации и компанией "Роснефть".

По словам главы субъекта, "Роснефть" подтверждает возможность выделения дополнительных объемов топлива для Иркутской области. Кроме того, параллельно прорабатывается правовые механизмы отпуска топлива не только конечным потребителям, но и независимым АЗС.

Кобзев подчеркнул, что огромные очереди на заправках, в том числе связаны и с искусственным ажиотажем.

К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд – они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы сказано в сообщении

Губернатор назвал ситуацию с топливообеспечением непростой, но не безысходной. Он выразил надежду на ее хотя бы частичное решение в течение ближайшей недели.