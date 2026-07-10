В Иркутской области тестируют электронные очереди на АЗС В Иркутской области хотят ввести электронные очереди на автозаправках

Москва10 июл Вести.В Иркутской области правительство совместно с ИТ-сообществом прорабатывает возможность введения электронных очередей на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере MAX.

Для систематизации отпуска топлива уделяем внимание цифровым технологиям. Совместно с ИТ-сообществом региона прорабатываем возможность организации электронных очередей на АЗС написал Игорь Кобзев

Отмечается, что несколько местных разработчиков уже тестируют свои решения. Система позволит водителям заранее записываться на заправку и подъезжать к АЗС в назначенное время, чтобы избежать живых очередей.

О сроках внедрения будет сообщено дополнительно.

Тем временем два независимых оператора увеличили объемы продажи топлива для обычных водителей. "Крайснефть" открыла еще четыре автозаправки (всего их 12), где действует лимит 30 литров и запрет на отпуск в канистры. Сеть "БРК" перевела семь АЗС на круглосуточный режим, еще семь работают комбинированно.

Режим повышенной готовности и лимиты на бензин пока сохраняются.