Москва10 июлВести.В Иркутской области правительство совместно с ИТ-сообществом прорабатывает возможность введения электронных очередей на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере MAX.
Для систематизации отпуска топлива уделяем внимание цифровым технологиям. Совместно с ИТ-сообществом региона прорабатываем возможность организации электронных очередей на АЗСнаписал Игорь Кобзев
Отмечается, что несколько местных разработчиков уже тестируют свои решения. Система позволит водителям заранее записываться на заправку и подъезжать к АЗС в назначенное время, чтобы избежать живых очередей.
О сроках внедрения будет сообщено дополнительно.
Тем временем два независимых оператора увеличили объемы продажи топлива для обычных водителей. "Крайснефть" открыла еще четыре автозаправки (всего их 12), где действует лимит 30 литров и запрет на отпуск в канистры. Сеть "БРК" перевела семь АЗС на круглосуточный режим, еще семь работают комбинированно.
Режим повышенной готовности и лимиты на бензин пока сохраняются.