В Челябинской области увеличился спрос на заправках

Правительство Челябинской области сообщило об увеличении спроса на АЗС В Челябинской области увеличился спрос на заправках

Москва26 июн Вести.Правительство Челябинской области сообщило в MAX, что ситуация с топливообеспечением в регионе находится на контроле.

Запасы топлива в области достаточны. При этом власти отмечают рост спроса на автозаправочных станция.

На отдельных АЗС объем отпуска топлива увеличился в пять раз сказано в сообщении … Организованы дополнительные поставки сказано в сообщении

Это потребует дополнительного времени на доставку топлива, перестройку логистики, а также соблюдения необходимых технологических перерывов.

В правительстве напомнили, что на федеральном уровне уже действует запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.