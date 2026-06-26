Москва26 июнВести.Правительство Челябинской области сообщило в MAX, что ситуация с топливообеспечением в регионе находится на контроле.
Запасы топлива в области достаточны. При этом власти отмечают рост спроса на автозаправочных станция.
На отдельных АЗС объем отпуска топлива увеличился в пять раз сказано в сообщении … Организованы дополнительные поставкисказано в сообщении
Это потребует дополнительного времени на доставку топлива, перестройку логистики, а также соблюдения необходимых технологических перерывов.
В правительстве напомнили, что на федеральном уровне уже действует запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.