Москва22 июнВести.В правительстве Челябинской области распоряжением губернатора Алексея Текслера создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке, сообщает издание 74.RU.
Возглавила штаб вице-губернатор Татьяна Кучиц. В его состав вошли представители прокуратуры, УФАС, Минсельхоза региона и других профильных структур, а также поставщиков топлива.
Власти должны проконтролировать поток топлива и исключить злоупотребления при его продаже, в том числе необоснованное завышение ценотмечается в публикации
Такие же появятся и на муниципальном уровне.
В региональном правительстве указали, ссылаясь на информацию вертикально интегрированных нефтяных компаний, в том числе "Газпромнефти" и "Лукойла, что запасы топлива в области есть. Вместе с тем там признали существование перебоев в поставках топлива на розничном рынке, в связи с чем на отдельных АЗС наблюдается дефицит топлива и очереди.
Что касается цен на топливо, местные власти отметили, что динамика цен на АЗС "соответствует общероссийской тенденции роста".
Проблемы с топливом начались в Челябинске неделю назад, когда компания "Татнефть" ввела лимиты на продажу топлива и закрыла часть АЗС. К концу прошлой недели с проблемами столкнулись "Лукойл" и "Башнефть". Попутно резко выросли цены н бензин, особенно на независимых заправках.