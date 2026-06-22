В Челябинской области создан оперштаб по ситуации на топливном рынке

Челябинские власти взяли под контроль ситуацию на топливном рынке В Челябинской области создан оперштаб по ситуации на топливном рынке

Москва22 июн Вести.В правительстве Челябинской области распоряжением губернатора Алексея Текслера создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке, сообщает издание 74.RU.

Возглавила штаб вице-губернатор Татьяна Кучиц. В его состав вошли представители прокуратуры, УФАС, Минсельхоза региона и других профильных структур, а также поставщиков топлива.

Власти должны проконтролировать поток топлива и исключить злоупотребления при его продаже, в том числе необоснованное завышение цен отмечается в публикации

Такие же появятся и на муниципальном уровне.

В региональном правительстве указали, ссылаясь на информацию вертикально интегрированных нефтяных компаний, в том числе "Газпромнефти" и "Лукойла, что запасы топлива в области есть. Вместе с тем там признали существование перебоев в поставках топлива на розничном рынке, в связи с чем на отдельных АЗС наблюдается дефицит топлива и очереди.

Что касается цен на топливо, местные власти отметили, что динамика цен на АЗС "соответствует общероссийской тенденции роста".

Проблемы с топливом начались в Челябинске неделю назад, когда компания "Татнефть" ввела лимиты на продажу топлива и закрыла часть АЗС. К концу прошлой недели с проблемами столкнулись "Лукойл" и "Башнефть". Попутно резко выросли цены н бензин, особенно на независимых заправках.