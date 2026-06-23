В Забайкалье для мониторинга вопросов топливообеспечения создан оперштаб

Оперштаб для мониторинга вопросов топливообеспечения создан в Забайкалье В Забайкалье для мониторинга вопросов топливообеспечения создан оперштаб

Москва23 июн Вести.Оперативный штаб создан в Забайкалье для мониторинга вопросов топливообеспечения, сообщает правительство края в мессенджере MAX.

Там отметили, что в настоящее время в регионе наблюдается непростая ситуация на рынке моторного топлива.

Оперативный штаб создан в Забайкалье для мониторинга вопросов топливообеспечения говорится в публикации

По словам и.о. вице-премьера правительства региона Павла Волкова, среди причин – традиционный рост летнего спроса на топливо, рост потребности среди сельхозпроизводителей и добывающих отраслей, а также в рамках посевной кампании.

Кроме того, давление на топливный рынок оказывают транзитные потоки автотранспорта. Влияет на ситуацию и ажиотажный спрос, вызванный комментариями в соцсетях.

Волков призвал жителей региона приобретать топливо по фактической необходимости и пользоваться исключительно официальной информацией.