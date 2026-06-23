Москва23 июнВести.Оперативный штаб создан в Забайкалье для мониторинга вопросов топливообеспечения, сообщает правительство края в мессенджере MAX.
Там отметили, что в настоящее время в регионе наблюдается непростая ситуация на рынке моторного топлива.
Оперативный штаб создан в Забайкалье для мониторинга вопросов топливообеспеченияговорится в публикации
По словам и.о. вице-премьера правительства региона Павла Волкова, среди причин – традиционный рост летнего спроса на топливо, рост потребности среди сельхозпроизводителей и добывающих отраслей, а также в рамках посевной кампании.
Кроме того, давление на топливный рынок оказывают транзитные потоки автотранспорта. Влияет на ситуацию и ажиотажный спрос, вызванный комментариями в соцсетях.
Волков призвал жителей региона приобретать топливо по фактической необходимости и пользоваться исключительно официальной информацией.