Губернатор Шапша рассказал о ситуации с топливом в Калужской области Шапша: в Калужской области фиксируется ажиотажный спрос на топливо

Москва22 июн Вести.Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о ситуации с топливом на территории региона.

По словам руководителя субъекта, в настоящее время фиксируется ажиотажный спрос на горючее.

Выкупается в полтора раза больше топлива, чем обычная среднесуточная норма потребления в районе 1000 тонн, подчеркнул он.

Мы это проходили с гречкой, солью, сахаром. Тем не менее мы намеренно не вводим дополнительных ограничений. Запасов достаточно, и люди должны это понимать написал Владислав Шапша в мессенджере MAX

Губернатор подчеркнул, что дал поручение региональному Министерству конкурентной политики уделить особое внимание автозаправочным станциям в небольших населенных пунктах.

Также остается актуальной задача по мониторингу цен на топливо на АЗС. Владислав Шапша отметил, что по состоянию на утро понедельника, 22 июня, есть тенденция к значительному сокращению очередей на АЗС.

Они остаются, но стали меньше, чем до минувших выходных. Также "есть вопросы" по наличию и цене топлива в Малоярославце и Боровске. Соответствующие обращения поступили властям через Платформу обратной связи, отметил глава региона.