Беспрозванных сообщил о сокращении очередей на АЗС в Калининградской области

Беспрозванных: в Калининградской области фиксируется сокращение очередей на АЗС Беспрозванных сообщил о сокращении очередей на АЗС в Калининградской области

Москва7 июл Вести.Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных привел последние данные о ситуации с топливом в регионе.

Как следует из сообщения, на территории субъекта отмечается положительная динамика в ситуации с горючим.

Фиксируем положительную динамику: снижается спрос, соответственно, снижается среднесуточный отпуск топлива, очереди на АЗС сокращаются говорится в заявлении губернатора в MAX

Алексей Беспрозванных отметил, что совместно с руководством "Балтнефти" решено продолжить практику розничной реализации АИ-92 на всех 35 автозаправочных станциях сети. На этих АЗС продолжает действовать ограничение – до 30 литров бензина в бак на один автомобиль, и до 100 литров дизельного топлива.