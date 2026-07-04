В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива Розничная продажа топлива поэтапно возобновляется в Калининградской области

Москва4 июл Вести.На территории Калининградской области объявили о возобновлении розничной продажи топлива. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Он подчеркнул, что это решение коснется части заправок и марок бензина.

Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети "Балтнефть", речь пока только о 92-м бензине и дизеле написал он в MAX

Также глава области отметил, что для продажи в общей сложности было выбрано 11 крупных АЗС, имеющих большое количество колонок. Автомобилисты могут заправляться на них с субботы.

Вопрос открытия дополнительных заправок будет решаться по мере поступления топлива в регион, заключил он.