Оренбургский губернатор заявил об улучшении ситуации с топливом в регионе

Солнцев: поставки топлива в Оренбуржье выходят на цифры начала августа Оренбургский губернатор заявил об улучшении ситуации с топливом в регионе

Москва17 авг Вести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил об изменении ситуации с топливом в регионе в положительную сторону.

В Оренбуржье поставки топлива вновь выходят на цифры начала августа. Сегодня по всем крупным компаниям отгрузки совершены написал он в мессенджере MAX

Глава региона поблагодарил федеральный центр за помощь и выразил надежду на то, что внимание к Оренбургской области останется на прежнем уровне.

При этом Солнцев признал, что на АЗС обстановка непростая. Многие работают всего по нескольку часов в день.

Он пояснил: заправка идет только при наличии топлива – АЗС приостанавливает работу, как только оно заканчивается. Продолжают деятельность только те, кто обслуживает спецтранспорт. Он признал необходимость ввести оповещение на заправках, чтобы гражданам было легче ориентироваться.

Губернатор выразил признательность жителям, которые пересели с личного транспорта на общественный, а также подстроился под новые правила и с пониманием относится к временным трудностям.

Вместе с тем Солнцев отметил, что уборку урожая удается вести в хорошем темпе, и запас топлива для аграриев сформирован.