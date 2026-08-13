Москва13 авгВести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что после атаки на орский НПЗ ситуация на автозаправках региона "не везде… простая, но регулируемая".
Волонтеры и сотрудники ГАИ помогают водителям, распределяют потоки машин на АЗС, а также продолжают информировать граждан о новых правилах по отпуску топливарассказал Солнцев в MAX
По слова главы региона, сейчас необходимо набраться терпения, пока система работы отстроится.
Ситуация на пострадавшем от террористической атаки завода в Орске сложная, подчеркнул Солнцев. Поражающими элементами задета ключевая инфраструктура. Восстановить ее пока нет возможности, сроки ремонта могут затянуться до 6 месяцев.
Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливосообщил губернатор
80% АЗС в регионе работают, заявил Солнцев. Перестройка логистики уже началась.