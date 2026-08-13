Солнцев рассказал о "худшем сценарии" после атаки на завод в Орске

После остановки НПЗ в Орске на оренбургских АЗС действуют новые правила Солнцев рассказал о "худшем сценарии" после атаки на завод в Орске

Москва13 авг Вести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что после атаки на орский НПЗ ситуация на автозаправках региона "не везде… простая, но регулируемая".

Волонтеры и сотрудники ГАИ помогают водителям, распределяют потоки машин на АЗС, а также продолжают информировать граждан о новых правилах по отпуску топлива рассказал Солнцев в MAX

По слова главы региона, сейчас необходимо набраться терпения, пока система работы отстроится.

Ситуация на пострадавшем от террористической атаки завода в Орске сложная, подчеркнул Солнцев. Поражающими элементами задета ключевая инфраструктура. Восстановить ее пока нет возможности, сроки ремонта могут затянуться до 6 месяцев.

Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо сообщил губернатор

80% АЗС в регионе работают, заявил Солнцев. Перестройка логистики уже началась.