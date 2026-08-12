Оренбургский губернатор назвал непростой ситуацию с топливом в регионе В Оренбургской области вводят ограничения на продажу топлива

Москва12 авг Вести.В Оренбургской области с 12 августа вводятся временные ограничения на продажу бензина для физлиц, в том числе в канистры, из-за непростой ситуации с топливом в регионе. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Он отметил, что новые правила начнут действовать с 12.00 (10.00 мск) 12 августа.

Уважаемые жители нашего региона, буду честен. В области складывается непростая ситуация с топливом. Последний террористический акт противника создал нам определённые проблемы. Нам предстоит поменять логистику доставки ГСМ написал глава региона

Так, в зависимости от номерных знаков топливо будет продаваться физлицам по четным и нечетным числам. В одни руки будет отпускаться не менее 15 и не более 30 литров АИ-92 и АИ-95, дизтопливо – до 60 литров в черте населенных пунктов и до 200 литров на АЗС на трассах в пределах области.

Кроме того, начинает действовать запрет на продажу топлива в канистры.

Солнцев назвал меры вынужденными и выразил уверенность, что ситуация разрешится в ближайшее время.