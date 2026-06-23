С 24 июня в Курской области можно будет заправляться только в баки авто

В Курской области ограничили продажу топлива в емкости С 24 июня в Курской области можно будет заправляться только в баки авто

Москва23 июн Вести.В Курской области ввели запрет на покупку топлива в емкостях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

Он уточнил, что беспокойство жителей области может спровоцировать дефицит бензина, поэтому со среды, 24 июня, заправляться можно будет только в баки автомобилей.

По решению оперштаба с 00:00 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баки автомобилей пишет Хинштейн

Губернатор также сообщил, что поручил ужесточить контроль за ростом цен на заправках. К работе подключились сотрудники областной прокуратуры.

Хинштейн заверил, что сейчас в регионе достаточный запас топлива, и попросил жителей отнестись с пониманием.