Ограничения на продажу топлива ввели более чем в 15 регионах РФ РБК: ограничения на продажу топлива действуют в 16 регионах России

Москва24 июн Вести.Власти 16 регионов России ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива, подсчитал РБК. Это данные на 22.00 московского времени 23 июня.

Кроме того, уже после этого времени губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о введении запрета на реализацию топлива в емкостях. Он пояснил, что с 24 июня заправляться можно будет только в баки автомобилей.

В Крыму и Севастополе, где дефицит, обусловленный перебоями поставок, начался еще в мае, топливо доступно только для государственных служб, продажа его частным лицам приостановлена.

Еще в четырех областях ограничения введены на региональном уровне. Так, в Тюменской области действуют ограничения по объему отпускаемого топлива на АЗС "Газпромнефть": в населенных пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена. Примерно такая же ситуация в Омской области.

Еще десять регионов ввели частичные ограничения на продажу топлива – в отдельных районах или сетях. Например, в Воронежской области временные ограничения коснулись АЗС "Лукойла".

Различные ограничения на продажу топлива также действуют в Саратовской, Пензенской, Новосибирской, Иркутской, Брянской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе и других субъектах РФ.

Главы некоторых областей рекомендовали гражданам меньше ездить на личном транспорте и приобретать топливо только в необходимых объемах.

В Москве для обеспечения бесперебойной поставки топлива отменили пропускной режим для бензовозов. Как отметили в столичном Дептрансе, это временная мера, принятая по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС.