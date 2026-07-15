Очереди на заправки сократились более чем в десяти регионах РФ В 13 регионах России сократились очереди на АЗС

Москва15 июл Вести.В тринадцати субъектах России зафиксировано заметное сокращение очередей на автозаправочных станциях (АЗС) и улучшение ситуации с доступностью топлива. Такие данные приводит газета "Известия", основываясь на анализе информации с сайта-локатора АЗС Russiabase.

Кроме того, Факт стабилизации в указанных регионах подтвердили и в Министерстве энергетики РФ.

По данным ресурса, значительное улучшение обстановки с очередями на заправках наблюдается в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Бурятии и Коми.

Для снижения ажиотажного спроса и предотвращения дефицита власти ряда регионов совместно с топливными компаниями ранее ввели ограничения на отпуск горючего. Наиболее распространенной мерой стал лимит на объем заправки легкового автомобиля, при этом в некоторых регионах действуют дополнительные регулирующие меры.

Как полагает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, в целом по стране положение с топливом остается непростым, но управляемым.

Согласно информации эксперта, до 30-35% установленных мощностей по производству бензина в настоящее время простаивают. При этом сроки полной стабилизации ситуации пока сложно прогнозировать.

Ранее в Псковской области увеличили лимит на продажу автомобильного топлива на автозаправочных станциях "Лукойла", "Роснефти", "Татнефти" и "Сургутнефтегаза".