Ведерников: лимит на продажу топлива на АЗС Псковской области увеличен до 30 л

В Псковской области увеличили лимит продажу автомобильного топлива на АЗС Ведерников: лимит на продажу топлива на АЗС Псковской области увеличен до 30 л

Москва15 июл Вести.В Псковской области увеличен лимит на продажу автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) "Лукойла", "Роснефти", "Татнефти" и "Сургутнефтегаза". Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

С сегодняшнего дня "Лукойл", "Роснефть", "Татнефть" и "Сургутнефтегаз" увеличили лимиты отпуска топлива в одни руки до 30 литров уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время глава Псковской области отметил, что "Лукойл" убирает технические перерывы на АЗС.

При этом Ведерников призвал жителей региона быть бдительными, доверять официальным источникам информации и не обращать внимание на многочисленные слухи. "Все ваши комментарии читаем, обращения слышим и учитываем", - подчеркнул губернатор.