Эксперт Пикин: в России нет дефицита топлива и причин для ажиотажного спроса Эксперт Пикин: дефицита топлива в РФ нет, цель ограничений - избежать ажиотажа

Москва23 июн Вести.В России нет дефицита топлива, а локальные ограничения на автозаправочных станциях (АЗС) вводятся, чтобы не допустить ажиотажа. Об этом заявил ИС "Вести" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, причина ограничений на отдельных АЗС - не в дефиците топлива.

Все видят верхушку ситуации - то есть люди приезжают на заправки, видят много где уже какие-то ограничения, но это не значит, что есть физический дефицит топлива. Как раз все эти ограничения, которые вводятся на заправках, они вводятся для того, чтобы избежать ажиотажного спроса - причем не подкрепленного спроса, а спроса на всякий случай, что называется, - и тем самым сохранить работоспособность всей системы АЗС на территории страны. Где-то это получше, где-то похуже получается, но, так или иначе, эти ограничения нужно воспринимать не как систему, которая говорит о каком-то дефиците, а как раз как возможность для того, чтобы сохранить эту систему, чтобы она продолжала функционировать сказал Пикин

Он подчеркнул: дефицита топлива в России нет.

Физического дефицита в целом по стране нет, но есть вот это психологическое давление, вот эти ограничения, которые возникают в разных регионах. Где-то они действительно жесткие, как в Крыму, и там объективные причины, почему это происходит, а где-то это больше психология - то есть лучше я еще раз съезжу, а еще возьму канистры, а лучше не одну и - на всякий случай отметил эксперт

Как полагает Пикин, ограничения на покупку топлива в канистры связаны с необходимостью избежать спекуляций. За ситуацией следит и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В выходные появились уже на маркетплейсах даже предложения топлива в отдельных регионах. Сейчас стали, кстати, эти предложения тоже блокировать, потому что действительно спекулятивно разгоняют цены. Причем ФАС запретила напрямую маркетплейсам публиковать подобные заявления сказал директор Фонда энергетического развития

По словам эксперта, главное сейчас - сохранить стабильность рынка.

Да, может быть, это не всем нравится, потому что не так все просто, как это было раньше, но ситуация напряженная. Главное, чтобы топливо было, хоть и отпускалось бы оно, может, по другой системе отметил Пикин

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства назвал ситуацию на топливном рынке России непростой, но контролируемой. По словам Новака, правительство делает все для стабильного обеспечения топливом потребителей в регионах.