Сечин: на АЗС "Роснефти" ограничений по топливу нет

Сечин заявил об отсутствии ограничений на заправку автомобилей на АЗС "Роснефти" Сечин: на АЗС "Роснефти" ограничений по топливу нет

Москва19 июн Вести."Роснефть" не вводила никаких ограничений на заправку автомобилей на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров.

По его словам, как пишет ТАСС, сеть заправок продолжает работать в штатном режиме.

Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом сообщил Сечин

Глава компании подчеркнул, что причин для ажиотажа на топливном рынке нет. Он отметил, что все АЗС "Роснефти" полностью готовы к работе и обеспечены необходимыми ресурсами.

Сечин добавил, что компания продолжит следить за ситуацией на рынке, однако рассчитывает на стабильную работу своей сети заправок.

Ранее в комплексе городского хозяйства заявили, что поставка нефтепродуктов в столицу происходит в штатном режиме. Кроме того, сохраняется работа всех АЗС.