Москва19 июнВести."Роснефть" не вводила никаких ограничений на заправку автомобилей на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров.
По его словам, как пишет ТАСС, сеть заправок продолжает работать в штатном режиме.
Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образомсообщил Сечин
Глава компании подчеркнул, что причин для ажиотажа на топливном рынке нет. Он отметил, что все АЗС "Роснефти" полностью готовы к работе и обеспечены необходимыми ресурсами.
Сечин добавил, что компания продолжит следить за ситуацией на рынке, однако рассчитывает на стабильную работу своей сети заправок.
Ранее в комплексе городского хозяйства заявили, что поставка нефтепродуктов в столицу происходит в штатном режиме. Кроме того, сохраняется работа всех АЗС.