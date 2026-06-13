Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина на АЗС в Москве

Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина на АЗС в Москве

Москва13 июн Вести.АЗС в Москве обеспечены топливом, продажа бензина происходит в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Российского топливного союза.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что на московских АЗС заметили ограничения на отпуск топлива.

Российский топливный союз на фоне сообщений в социальных сетях уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме заявили в пресс-службе

Ранее сообщалось, что ситуация с ценами и обеспечением топливом в России находится на постоянном контроле правительства.