Москва13 июнВести.АЗС в Москве обеспечены топливом, продажа бензина происходит в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Российского топливного союза.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что на московских АЗС заметили ограничения на отпуск топлива.
Российский топливный союз на фоне сообщений в социальных сетях уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режимезаявили в пресс-службе
Ранее сообщалось, что ситуация с ценами и обеспечением топливом в России находится на постоянном контроле правительства.