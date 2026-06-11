Кабмин держит на контроле ситуацию с ценами и обеспечением топливом Правительство постоянно контролирует ситуацию с ценами и обеспечением топливом

Москва11 июн Вести.Ситуация с ценами и обеспечением топливом в России находится на постоянном контроле правительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Заявление было сделано по итогам совещания зампредседателя правительства РФ с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, а также представителей Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи и отраслевых компаний. Встреча была посвящена ситуации на топливном рынке.

В рамках совещания обсуждались вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом, а также ценовая динамика на нефтепродукты. Отмечено, что ситуация находится на постоянном контроле говорится в заявлении

Участники заседания представили комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. Также они обсудили вопрос обеспечения топливом сельхзпроизводителей на период сезонных посевных и уборочных работ и отметили важность бесперебойных поставок для нужд аграриев.

Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса добавили в правительстве

Вице-премьер России Александр Новак в свою очередь поручил компетентным органам сделать детальную прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе. По его словам, это позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения.