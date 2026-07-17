Москва17 июлВести.Правительство одобрило меры по стабилизации топливных цен на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Заседание правительства в четверг прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
Меры одобреныцитирует агентство собеседника
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре России создают определенные трудности с нефтепродуктами, однако ситуация вскоре выправится. Он добавил, что в стране сформирована мощная и надежная основа энергетики.
Между тем в Орловской области объявили об отмене меры заправки транспорта по системе четных и нечетных дней. Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что решение принято из-за стабилизации ситуации с очередями.