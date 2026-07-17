Правительство России одобрило меры по стабилизации цен на топливо Правительство РФ утвердило решения по стабилизации цен на топливо

Москва17 июл Вести.Правительство одобрило меры по стабилизации топливных цен на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Заседание правительства в четверг прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

Меры одобрены цитирует агентство собеседника

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре России создают определенные трудности с нефтепродуктами, однако ситуация вскоре выправится. Он добавил, что в стране сформирована мощная и надежная основа энергетики.

Между тем в Орловской области объявили об отмене меры заправки транспорта по системе четных и нечетных дней. Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что решение принято из-за стабилизации ситуации с очередями.