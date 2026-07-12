Москва12 июл Вести.Ситуация на рынке топлива постепенно стабилизируется, ажиотаж на заправках снижается, в то время как правительство продумывает долгосрочные меры по развитию сети мини-НПЗ. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Ситуация успокоилась. Именно за счет того, что ажиотажный спрос постепенно сходит на нет. Мы видим, что первая волна паники была потребительской… Люди заправляются только столько, сколько им нужно. То есть мы приходим к некой норме, что и раньше было. Однако по-прежнему есть заправки, где отсутствует топливо отметил эксперт

Он добавил, что произошел серьезный разрыв в ценах между вертикально интегрированными нефтекомпаниями (ВИНК) и независимыми АЗС.

На заправках ВИНК прежняя цена осталась, а у независимых АЗС на 20 рублей а то и более выросла цена, потому что цена на "ОПТИ" у всяких посредников, перекупщиков, трейдеров, поднялась, и поэтому, соответственно, они тоже поднимают свои цены… В этом году такой жесткой позиции антимонопольной службы мы не видим, потому что основная задача – это даже не цены одинаковые сделать, а главное, чтобы топливо было сказал Юшков

По словам эксперта, топливный рынок готовится к пику потребления в августе, так как понадобится больше дизеля для сельскохозяйственной техники.

Если раньше основная проблема у нас была с бензином, то сейчас с бензином получше становится, а с дизелем вводятся дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Но тут, скорее, вопрос в том, что у нас потребление продолжило расти и готовимся мы к пиковому объему потребления, когда основная уборочная кампания будет. Это август. Поэтому правительство ввело запрет на экспорт дизеля и создает законодательную основу для того, чтобы если нужно, можно было и импортировать из дальнего зарубежья объяснил Игорь Юшков

Он обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что вертикально интегрированные нефтекомпании не должны "зажимать" топливо в рамках своей распределительной сети.

Условно говоря, если одной компании принадлежит какой-то НПЗ, допустим, он ушел на ремонт, а ей нужно обеспечить свои заправки в другом регионе, где работающий НПЗ, чтобы они менялись между собой топливом, чтобы туда-сюда его не гонять, чтобы оптимизировать логистику. Потому что действительно именно за счет удлинения логистики зачастую возникали проблемы, особенно с дизелем… Обменные операции позволяют оптимизировать доставку топлива и как раз-таки гасить вот эти панические настроения. Когда ты видишь постоянно, что на заправке есть бензин, дизель, то, естественно, уже ни у кого [нет] желания заправиться заранее в канистры и побольше подчеркнул эксперт

Комментируя инициативу о развитии сети мини-НПЗ в России, Юшков отметил, что эта идея может быть реализована только в долгосрочной перспективе.

Это скорее элемент вообще реформы нефтяной отрасли, которая может последовать… Для мини-НПЗ нужна гарантия еще и загрузки. И как мы понимаем, эти мини-НПЗ будут входить скорее не в состав крупных компаний, а просто какая-то независимая компания построит себе завод, но тогда ей нужна гарантия загрузки. А это, в свою очередь, подстегивает нас к развитию малых нефтяных компаний… То есть в этом плане выиграют все, но это элемент не кризисной программы, чтобы сегодняшний какой-то дефицит ликвидировать, а это скорее элемент возможной реформы, которая продлится годами или десятилетиями считает эксперт

Помимо мини-НПЗ, к долгосрочным мерам по ликвидации дефицита топлива на рынке можно отнести и развитие других видов топлива, подчеркнул Игорь Юшков.

Это не обязательно электрокары, это скорее газомоторное топливо. Мы видим, что сейчас, когда начались очереди на заправках, очень многие выстроились еще и в очередь на установку газобаллонного оборудования… Эти программы нельзя забывать, их нужно тоже развивать. Тем более мы – мировой лидер по запасам газа, у нас есть действующие месторождения. То есть в этом плане газовым компаниям с правительством, может быть, стоит как-то актуализировать эту историю и дополнительно ее развивать сказал он

8 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства по топливу. Глава государства заявил, что запас прочности энергосистемы РФ один из самых высоких в мире. Он поручил регулярно сообщать ему о ситуации на рынке топлива.