Москва9 июл Вести.Российским властям стоит менять политику в отношении малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы их сеть развивалась и могла обеспечить энергетическую безопасность регионов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт отметил, что доминирующие на рынке вертикально интегрированные нефтяные компании не дают развиваться малым НПЗ. Чтобы решить эту проблему, прежде всего, нужно менять политику государства в отношении малых заводов.

Надо поменять подход к налогообложению, к оценке качества продукции, потому что, как правило, все-таки малые НПЗ они далеки от [экологического стандарта] "Евро-5", то есть мы приходим снова к условному "Евро-2", а то даже и без "Евро". Хотя отдельная техника работает и на таком топливе, оно применимо и для судоходства, для какой-то тяжелой техники. Поэтому это возможно. Тут надо просто реально менять политику государства. Давать тот же самый демпфер, то есть субсидии для этих компаний, работать с внутренними ценами поставки той же самой нефти на эти заводы. Это целый пласт работ сказал Пикин

8 июля президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Глава государства заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире и Киеву, осуществляющему атаки на НПЗ, не удастся создать нервозную обстановку в обществе.

Российский лидер также подчеркнул, что вертикально интегрированные нефтяные компании не должны "зажимать" топливо в рамках своей распределительной сети. Президент России поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации в топливном комплексе страны.