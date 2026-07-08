Путин: атаками на НПЗ Киев стремится "создать нервозную обстановку в обществе" Путин: ударами по НПЗ Киев стремится "создать нервозную обстановку в обществе"

Москва8 июл Вести.Ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Украина стремится "создать нервозную обстановку в обществе", заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

По словам главы государства, Киев "стремится нанести ущерб экономике, а главное – создать нервозную обстановку в обществе".

Мы понимаем, что это невозможно. Мы знаем, что у российской энергетики высокий запас прочности подчеркнул российский лидер

Также президент поручил проработать возможность разрешить малому и среднему бизнесу производить бензин, чтобы справиться с топливным кризисом. Глава государства согласился с предложением главы Забайкальского края Александра Осипова запустить сеть мини-НПЗ, по которым, как он считает, вражеским дронам будет сложнее наносить удары.

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.