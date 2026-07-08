Путин призвал крупные нефтяные компании не "зажимать" топливо на своих АЗС

Путин призвал вертикально-интегрированные нефтекомпании не "зажимать" топливо Путин призвал крупные нефтяные компании не "зажимать" топливо на своих АЗС

Москва8 июл Вести.Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) не должны "зажимать" топливо в рамках своей распределительной сети, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства призвал кабмин "сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально".

Нужно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым сказал Путин

Президент подчеркнул, что у российской энергосистемы "очень высокий" запас прочности.

В России этим летом возникли перебои с поставками топлива, которые вызваны изменениями в логистике, объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, 2 апреля правительство ввело запрет на экспорт бензина, а 8 июля – на экспорт дизельного топлива.

7 июля Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке РФ. В ходе встречи он заявил, что ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной.

По итогам совещания вице-премьер поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России.