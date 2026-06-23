Новак: кабмин принимает все меры для стабильного обеспечения регионов топливом

Новак: кабмин делает все, чтобы обеспечить топливом потребителей Новак: кабмин принимает все меры для стабильного обеспечения регионов топливом

Москва23 июн Вести.Вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство предпринимает все меры, чтобы потребители в регионах были стабильно обеспечены топливом, и решает объективные логистические проблемы.

Во вторник состоялось совещание кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным. На нем Новак отметил, что ситуация с топливом контролируемая, но непростая.

Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей сказал Новак

По его словам, в правительстве разработали меры, чтобы обеспечить дополнительные поставки топлива с учетом повышенного спроса, особенно в летний сезон.

Также власти решают "периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях", отметил Новак.

Он добавил, что особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

Ранее Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива