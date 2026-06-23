Москва23 июнВести.Вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство предпринимает все меры, чтобы потребители в регионах были стабильно обеспечены топливом, и решает объективные логистические проблемы.
Во вторник состоялось совещание кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным. На нем Новак отметил, что ситуация с топливом контролируемая, но непростая.
Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителейсказал Новак
По его словам, в правительстве разработали меры, чтобы обеспечить дополнительные поставки топлива с учетом повышенного спроса, особенно в летний сезон.
Также власти решают "периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях", отметил Новак.
Он добавил, что особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Ранее Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива