Москва21 июлВести.Правительство России провело совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на рынке топлива. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
По его словам, кабмин проводит штаб в постоянном режиме вместе с федеральными органами власти, регионами, отраслевыми компаниями.
Сегодня подробно обсудили ситуацию на внутреннем рынке с учетом тех мер, которые были приняты Правительством Российской Федерациисказал Новак журналистам
Зампред правительства РФ подчеркнул, что обсуждение велось с учетом запрета экспорта нефтепродуктов, насыщения рынка за счет импорта, балансировки за счет увеличения объемов производства и переноса сроков ремонтов заводов на более поздние сроки.
15 июля Новак заверил, что российский внутренний рынок начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на его экспорт.