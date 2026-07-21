Правительство РФ провело совещание по ситуации на рынке топлива

Кабмин РФ обсудил ситуацию с топливом на внутреннем рынке Правительство РФ провело совещание по ситуации на рынке топлива

Москва21 июл Вести.Правительство России провело совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на рынке топлива. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

По его словам, кабмин проводит штаб в постоянном режиме вместе с федеральными органами власти, регионами, отраслевыми компаниями.

Сегодня подробно обсудили ситуацию на внутреннем рынке с учетом тех мер, которые были приняты Правительством Российской Федерации сказал Новак журналистам

Зампред правительства РФ подчеркнул, что обсуждение велось с учетом запрета экспорта нефтепродуктов, насыщения рынка за счет импорта, балансировки за счет увеличения объемов производства и переноса сроков ремонтов заводов на более поздние сроки.

15 июля Новак заверил, что российский внутренний рынок начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на его экспорт.