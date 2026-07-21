Москва21 июл Вести.Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке.

По словам Новака, правительство продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей отметил вице-премьер

Речь идет, в частности, о запрете экспорта нефтепродуктов, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период. Эти шаги, как отметил Новак, направлены на то, чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок.

Ранее правительство поддержало меры, направленные на стабилизацию цен на топливо на внутреннем российском рынке.