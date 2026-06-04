Новак: цены на большинстве АЗС России растут не выше инфляции

Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке РФ Новак: цены на большинстве АЗС России растут не выше инфляции

Москва4 июн Вести.Рост цен на большинстве российских заправок находится в пределах инфляции, ситуация на рынке топлива стабильная. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что правительство, Минэнерго и ФАС внимательно следят за ситуацией. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

В настоящее время ситуация стабильна, и цены на заправках вертикально-интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции сказал Новак

Он также отметил, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы сейчас находятся на неплановых ремонтах.