Новак заявил, что балансировка топливного рынка займет время Новак: перестройка топливного рынка потребует времени

Москва26 июн Вести.Балансировка российского рынка топлива потребует определенного времени из-за продолжающейся перестройки логистических цепочек. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, власти сейчас адаптируют систему поставок топлива с учетом текущих потребностей внутреннего рынка. Этот процесс, отметил Новак, не может быть завершен мгновенно.

Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время сказал Новак

Ранее Новак сообщил, что правительство также рассматривает возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей. По его словам, такая мера может быть введена на несколько месяцев, чтобы увеличить объемы предложения на внутреннем рынке.