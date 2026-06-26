Москва26 июн Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки рынка топлива для сохранения его стабильности. Об этом сообщили в кабинете министров по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке.

Кроме того, он поручил профильным ведомствам совместно с региональными властями и компаниями составить четкий алгоритм для оперативного обеспечения сельскохозяйственных производителей топливом.

Необходимо проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей отмечается в сообщении

Участники совещания также проанализировали ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами и рассмотрели процесс ценообразования в разрезе федеральных округов.

Ранее Новак заявил, что ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%.