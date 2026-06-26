Москва26 июнВести.Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак агентству ТАСС.
Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственносказал он
Ранее СМИ сообщали, что власти 16 российских регионов ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива.
В Москве временно отменили пропускной режим для бензовозов, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива. В столичном Дептрансе сообщили, что мера введена по просьбе владельцев сетей АЗС в Москве и Подмосковье.