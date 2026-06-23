Водителям бензовозов временно разрешили ездить по Москве без пропусков

Водителям бензовозов в Москве отменили пропуска Водителям бензовозов временно разрешили ездить по Москве без пропусков

Москва23 июн Вести.Водителям бензовозов с 23 июня не нужно оформлять пропуска для въезда и передвижения по Москве, сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.

Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска отмечается в публикации

В Дептрансе отметили, что это временная мера, принятая по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС.

Согласно е действующим в Москве правилам въезда грузового транспорта, водителям грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн для движения по городу нужно оформлять специальный пропуск.