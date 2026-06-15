Москва15 июн Вести.Правительство разрешило ряду НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3". Послабление было разрешено осенью 2025 года и продлено в мае, сообщает "Коммерсант".

Инициатива принята с целью предотвращения дестабилизации внутреннего рынка топлива.

Отмечается, что под действие постановления подпадают НПЗ, занимающиеся переработкой сырья в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса РФ. В их число входят заводы, которые заключили с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеют право на получение обратного акциза.

Согласно постановлению, НПЗ могут выпускать на внутренний рынок бензин класса "Евро-5" с содержанием серы до 150 мг на кг, а для дизельного топлива предельный уровень серы установлен на отметке 350 мг на кг. Параметры соответствуют экологическому классу "Евро-3".

Теперь в бензине допускается доля ароматических углеводородов в 42%, монометиланилина (октаноповышающей присадки) — 1%, а этанола — 5%.

Ранее в пресс-службе Российского топливного союза опровергли информацию о том, что на московских АЗС заметили ограничения на отпуск топлива. В ведомстве подчеркнули, что АЗС в Москве обеспечены топливом, продажа бензина происходит в штатном режиме.