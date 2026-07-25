Москва25 июлВести.Разрешение правительства РФ выпускать бензин стандарта "Евро-3" является временным, в дальнейшем планируется возврат к стандарту "Евро-5", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналисту Life Александру Юнашеву.
Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только "Евро-5"сказал Новак
Он подчеркнул, что в России достаточно мощностей для выпуска бензина пятого класса с лучшими экологическими характеристиками.
При этом вице-премьер не уточнил сроки возвращения к выпуску только топлива "Евро-5".
В середине июня правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот бензина с показателями стандарта "Евро-3".