Москва25 июл Вести.Разрешение правительства РФ выпускать бензин стандарта "Евро-3" является временным, в дальнейшем планируется возврат к стандарту "Евро-5", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналисту Life Александру Юнашеву.

Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только "Евро-5" сказал Новак

Он подчеркнул, что в России достаточно мощностей для выпуска бензина пятого класса с лучшими экологическими характеристиками.

При этом вице-премьер не уточнил сроки возвращения к выпуску только топлива "Евро-5".

В середине июня правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот бензина с показателями стандарта "Евро-3".