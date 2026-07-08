Россия начнет импортировать нефтепродукты в июле 2026 года Новак: Россия в июле начнет импортировать нефтепродукты

Москва8 июл Вести.В июле 2026 года Россия начнет импорт нефтепродуктов, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в стране. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов сказал он

Новак также сообщил, что параллельно с этим российские изготовители наращивают дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Речь идет о бензине стандарта "Евро-3". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в начале июля постановление, которое разрешает его использование для укрепления топливного рынка страны.