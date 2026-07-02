Власти разрешили оборот бензина "Евро-3" до конца года

Правительство разрешило оборот бензина "Евро-3" до конца года Власти разрешили оборот бензина "Евро-3" до конца года

Москва2 июл Вести.Правительство разрешило использование бензина стандарта "Евро-3" для укрепления топливного рынка страны. Соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, размещено на портале правовой информации.

Согласно постановлению до конца 2026 года разрешены производство и продажа бензина, содержание серы в котором не превышает 150 мг на 1 кг.

Решение призвано предотвратить возможные сбои на внутреннем топливном рынке.

Бензин стандарта "Евро-3" не подлежит маркировке единым знаком обращения продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не разрешен к продаже в других странах ЕАЭС.

Кроме того, правительство снизило норматив обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса. С 1 июля по 30 сентября объем подобных продаж сократится с 15% до 10% объема производства.