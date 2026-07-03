Москва3 июл Вести.До конца 2026 года правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов производить бензин и дизельное топливо, отвечающие стандартам "Евро-3". Эта мера направлена на сокращение дефицита топлива на внутреннем рынке России.

Независимый автомобильный эксперт Владимир Сажин рассказал, для каких машин подойдет топливо такого класса. Топливо с пониженными требованиями по экологии предназначается в основном для устаревшей техники, заявил он газете "Вечерняя Москва".

В основном он подходит для автомобилей, выпущенных еще во времена СССР отметил Сажин

Бензины стандартов "Евро-3" и "Евро-5" в основном отличает содержание серы. Если в литре бензина "Евро-3" серы до 150 миллиграммов, то "Евро-5" очищен от этого элемента таблицы Менделеева. В литре "Евро-5" серы всего лишь 10 миллиграммов на литр.

Ряд ведомств сейчас рассматривают возможность выпуска топлива по ранним стандартам "Евро-2". Но такое топливо в продажу на АЗС вряд ли поступит.

Изменения требований к бензину не несут рисков для автомобилистов, заверил зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. Он заверил, что повышенное содержание серы в топливе практически не сказывается на работе двигателей.

Две трети автомобилей в России были выпущены тогда, когда норма "Евро-3" еще действовала, добавляет главный редактор издания "Нефть и Капитал" Владимир Бобылев. Поэтому владельцам этих машин опасаться за сохранность двигателей авто не стоит.

Автоэксперт Андрей Ломанов дал пять советов, которые помогут россиянам экономить до 30% бензина.