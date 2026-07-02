Москва2 июл Вести.В РФ есть стратегические резервы топлива, которые могут быть использованы для смягчения текущего кризиса. Таким мнением с ИС "Вести" поделился научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

По словам эксперта, крупных запасов нефтепродуктов в РФ не было, поскольку страна всегда полагалась на собственное текущее производство, хотя коммерческие и стратегические резервы существуют.

Если говорить про запасы нефтепродуктов, то крупных запасов нефтепродуктов, вот таких, как, может быть похоже там в некоторых странах, у России не было, потому что, как правило, они полагались на текущее производство, да и хранить нефтепродукты – это удовольствие небесплатное. Но, тем не менее, запасы есть, о них недавно говорил [президент РФ] Владимир Путин. Есть запасы коммерческие, есть запасы стратегические. Опять же, их можно использовать для смягчения текущего кризиса сказал Митрахович

Он также перечислил меры для смягчения топливного кризиса в РФ. К ним эксперт отнес увеличение импорта и вывод на рынок бензина стандарта евро-3.