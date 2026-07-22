Москва22 июл Вести.Россия выходит из топливного кризиса, причем довольно быстрыми темпами, заявил в интервью ИС "Вести" экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, поставки бензина на рынок растут.

Топливный кризис преодолевается довольно интенсивно. То есть если мы довольно быстро увидели, что дизельное топливо есть, перевозки грузов производятся, сельхозработы не прекращаются в аграрный сезон, то теперь есть и бензин, и предложение бензина будет расти. Работы по реконструкции, модернизации, ремонтам НПЗ идут активно, эти НПЗ дают возрастающие потоки бензина на рынок, и мы шаг за шагом выходим из этого кризиса. Цены снижаются, доступность бензина растет, ограничения будут постепенно исчезать сказал экономист

Фундаментальное окончание этого кризиса, по мнению Колташова, будет связано с поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным инициативой создания в стране разветвленной сети небольших НПЗ.

Но это уже не в этом году, а в этом году мы просто видим, что ситуация исправляется и она действительно уже является терпимой. И ясно, что острую фазу кризиса мы прошли, даже такое депрессивное плато кризиса уже позади. Мы выходим из него - и довольно быстро подчеркнул Колташов

Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в республике ожидают разработки механизма по снижению цен на топливо.