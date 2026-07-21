Володин ожидает в скором времени изменения ситуации на рынке топлива

Володин ожидает в скором времени изменения ситуации на топливном рынке Володин ожидает в скором времени изменения ситуации на рынке топлива

Москва21 июл Вести.Ситуация на рынке топлива в скором времени радикально изменится. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Посмотрим. Буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены, и поставок сказал он на пленарном заседании

Как ранее отметил вице-премьер Александр Новак, рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. По его словам, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

Речь идет, в частности, о запрете экспорта нефтепродуктов, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период.