Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах

В России подготовят конкретные меры по топливу для самых уязвимых регионов Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах

Москва2 июл Вести.Заместитель председателя правительства России Александр Новак поручил Министерству энергетики совместно с отраслевыми компаниями подготовить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

В ходе заседания участники рассмотрели данные о производстве нефтепродуктов, об имеющихся запасах топлива, действующих логистических маршрутах, а также мерах по обеспечению внутреннего рынка.

Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями к следующему заседанию необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах говорится в сообщении

По поручению Новака, на следующем заседании особое внимание будет уделено регионам, где требуется принятие дополнительных адресных решений.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что крупные нефтяные компании по соглашению с правительством РФ сдерживают рост розничных цен на топливо в пределах годовой инфляции. Тем не менее независимые игроки поднимают цены.