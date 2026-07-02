© Дефицитом бензина в России заинтересовалась Генпрокуратура. И поручила представителям в регионах вместе с ФАС принять меры против намеренного повышения цен. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Москва2 июл Вести.Крупные нефтяные компании по соглашению с правительством сдерживают рост розничных цен на топливо в пределах годовой инфляции, однако независимые игроки поднимают цены. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

У нас гибридная система ценообразования, и наши нефтяные компании заключили соглашение с правительством довольно много лет назад о сдерживании роста розничных цен на автозаправочных станциях этих компаний в пределах годовой инфляции. А так как через заправки нефтяников продается примерно две трети всех моторных топлив, то все остальные игроки вынуждены ориентироваться на них. Таким образом, если нефтяники сдерживают рост розничных цен на своих заправках, то остальные должны на них ориентироваться и поддерживать примерно тот же уровень цен. Но это не всегда работает. То есть в среднем по году это правило работает, но иногда дает сбой рассказал Фролов

Он напомнил, что подобные сбои происходили множество раз с 2021 года.

Когда наши уважаемые зрители видят сообщения про средние цены в их регионе или в среднем по стране, то надо понимать, что эти средние цены и их стремительный рост обеспечивается верхней границей цены. А верхняя граница цены обеспечивается частью независимых игроков. То есть они цены поднимают в ряде случаев на 25 рублей за литр больше, чем у нефтяников. Это не фигура речи, это буквально ситуация, которая складывалась некоторое время назад. И уже выбор потребителя - ехать туда, где подороже, или туда, где подешевле. Всем очевидно, что у нефтяных компаний сейчас гораздо дешевле, но не потому, что у них невероятно низкие оптовые цены, а скорее потому, что у них есть договоренности с правительством объяснил Фролов

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