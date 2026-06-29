В ЦБ РФ заявили о влиянии роста цен на топливо на инфляционные ожидания Зампред ЦБ РФ Заботкин: рост стоимости топлива влияет на инфляционные ожидания

Москва29 июн Вести.Рост цен на топливо оказывает значительное влияние на инфляционные ожидания. Банк России будет следить за ситуацией на рынке, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация на топливном рынке не вызывает необходимости созывать экстренные заседания совета директоров по ставке.

Важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики [топлива] на инфляционные ожидания, которые мы получим в июльских замерах и для населения, и для бизнеса сказал Заботкин в кулуарах "Летней школы" Банка России

28 июня президент России Владимир Путин заявил, что дефицит топлива в России не носит критический характер. По его словам, ущерб от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуре есть, но он не критичен.