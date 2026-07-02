ЦБ не ждет влияния на импорт из-за закупок бензина у других стран

В ЦБ оценили влияние импорта бензина ЦБ не ждет влияния на импорт из-за закупок бензина у других стран

Москва2 июл Вести.Банк России не ожидает существенного влияния на импорт со стороны закупки бензина у других стран. Пока регулятор оценивает ситуацию, заявил глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Андрей Ганган на Финансовом конгрессе Банка России, передает ТАСС.

По его словам, ЦБ находится в тесном контакте с правительством с точки зрения тех мер, которые оно предпринимает для поддержки рынка.

Ганган отметил, что прогноз по инфляции ЦБ будет пересматривать, исходя из этих вводных.

Масштабы и объемы импорта нас непонятны, поэтому здесь какие-то точные оценки дать затруднительно. Но нам представляется, что существенного влияния на импорт это не окажет. Это будет некоторый рост импорта по этой статье, но объемы не должны быть значимы, чтобы кардинально изменить тренды, которые фундаментально складываются по торговым потокам сказал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.