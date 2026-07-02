ЦБ не заметил влияние цен на топливо на инфляцию ЦБ: инфляционные ожидания в июне не показали реакции на рост топливных цен

Москва2 июл Вести.Инфляционные ожидания в июне пока не отреагировали на изменение цен на топливо. Об этом в ходе Финансового конгресса Банка России рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Что касается нас как Центрального банка, важно учесть то, что происходит на этом рынке, в нашей политике, денежно-кредитной политике. От этого существуют проинфляционные риски... мы исходим из того, что они будут носить временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Прежде всего через инфляционные ожидания. Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них отметила глава Центробанка

Ранее заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявлял, что ценовые скачки на топливном рынке оказывают значительное влияние на инфляционные ожидания.

В то же время вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что крупные нефтяные компании в России сдерживают рост цен на своих автозаправочных станциях, оставляя его в пределах инфляции.