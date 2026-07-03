Заботкин допустил, что ситуация с топливом отразится на ВВП во II квартале

В ЦБ оценили, как ситуация с топливом отразится на ВВП Заботкин допустил, что ситуация с топливом отразится на ВВП во II квартале

Москва3 июл Вести.Ситуация на рынке топлива окажет влияние на ВВП РФ в II квартале, но отрицательных значений не ожидается. Об этом журналистам заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе Банка России. Его слова приводит ТАСС.

Снижение впуска в топливном секторе, конечно, на уровне второго квартала это отразится сказал он

Отвечая на вопрос, ожидается ли отрицательное значение ВВП в II квартале, Заботкин ответил: "Не думаю".

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение Центрального банка РФ по ключевой ставке. Она отметила, что ситуация на топливном рынке беспокоит Центробанк.